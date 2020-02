La formation des «Vert et Rouge» confrontée depuis quelque temps à de multiples problèmes à tous les niveaux (administratif, technique et effectif), est à pied d'oeuvre jeudi à Casablanca, saisira la lourdeur de sa tâche sur le terrain du Complexe Mohamed-V, devant un adversaire qui pète la forme dans les deux compétitions auxquelles il est engagé (africaine et arabe)

La formation algéroise qui a finalement réussi à engager l'entraîneur Nabil Neghiz en remplacement du Français Bernard Casoni démis de ses fonctions en décembre dernier, ne pourra pas compter sur son coaching ce dimanche, sur le banc de touche, car il n'entamera ses fonctions que lundi avec sa nouvelle équipe.

Ce sera finalement Mohamed Mekhazni qui sera chargé de finir «son intérim» avec l'espoir de réussir un exploit historique en se qualifiant pour la première fois au dernier carré de cette compétition.

Le club algérois qui enchaine depuis quelque temps les contre-performances en championnat (2 défaites de rang) et en Coupe (éliminé par le WA Boufarik), sera amoindri par l'absence de quelques «cadors» pour diverses raisons tels que Bendebka et Chafai (transfert), Djabou (blessure) et Harrag (suspension), ce qui posera d'énormes problèmes au staff technique appelé à pallier ces absences avec les moyens dont il dispose en puisant dans l'effectif de 20 joueurs présents à «Casa».

Pour réaliser l'impossible exploit Mekhazni comptera sur la farouche détermination de ses joueurs, appelés à relever le défi et prendre l'exemple sur leurs homologues algériens, le Paradou AC qui ont terrassé loin de leurs bases, l'autre club marocain, Hassania Agadir sur le score sans appel de 3-0, en Coupe de la Confédération africaine, après avoir perdu à Blida (2-0). Le coach algérien avait souligné lors du match aller que «l'expérience du Raja a fait la différence. Mais il reste encore un match retour et nous continuons à croire en nos chances».

La formation marocaine dirigée par Jamal Sellami, traverse une période faste, comme l'explique sa qualification aux quarts de finale de la Champion's Ligue africaine, et qui reste sur une victoire au championnat marocain aux dépens de Khouribga (2-1) en l'absence de quelques titulaires, mis au repos en prévision du match de dimanche contre le Mouloudia d'Alger.

Les Rajaouis moralement gonflés à bloc, ne sont pas disposés à lâcher une «qualification» qui leur a tendu les bras le 4 janvier à Blida, surtout qu'ils seront poussés par un public tout acquis à leur cause mais qui pourraient trouver une résistance des Algérois qui feront bon coeur contre mauvaise fortune.

Un trio d'arbitres saoudiens sous la conduite de Mohamed El-Haouiche, dirigera ce derby maghrébin. L'instance arabe avait désigné dans un premier temps un trio irakiens sous la conduite de M'hand Kacem, avant de procéder à son changement. Le vainqueur de ce match, rejoindra en demi-finales, Al-Shabab (Arabie saoudite), qualifié devant Police Club (Irak) 6-0 et 1-0), et Al-Ismaïly (Egypte) qui a éliminé son compatriote, Ittihad Alexandrie (1-0 et 1-1). Le dernier demi-finaliste sera connu le 15 février entre Ittihad (Arabie.saoudite) et O.Safi (Maroc). Au match aller, les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul (1-1).



Dimanche 9 février/1/4 de finale (retour):

Complexe Mohamed-V (Casablanca)

Raja de Casablanca - MC Alger (20h00).