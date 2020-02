Des scientifiques suédois ont inventé un casque qui permet de déterminer, sur le chemin de l'hôpital, si un patient a fait un accident vasculaire cérébral.

On le sait, lors de la survenue d'un accident vasculaire cérébral (AVC), chaque minute compte pour sa prise en charge. En une heure, ce sont 120 millions de neurones qui sont perdus et après 4h30 il est trop tard pour mettre en place un traitement qui revasculariserait le cerveau. Conscients de cette urgence, des scientifiques suédois ont mis au point un casque qui permet de déterminer, sur le chemin de l'hôpital si le patient a fait un AVC.

Les essais sur 45 patients réussis

Le casque fonctionne en faisant rebondir des micro-ondes à travers le cerveau, afin de déterminer s'il y a un vaisseau qui saigne (ce qu'on appelle une hémorragie cérébrale) ou si une artère est bouchée par un caillot. Les premiers essais, menés auprès de 45 patients, ont tous été concluants. Les chercheurs envisagent maintenant de développer cette technologie pour la mettre à disposition des ambulanciers et, pourquoi pas, de l'appliquer dans les oreillers.

A l'heure actuelle, les victimes d'AVC sont prises en charge dans des unités neuro-vasculaires, des unités de soins d'urgence spécialisées équipées en appareils d'imagerie qui facilitent la prise de décision des médecins. Mais ces unités ne couvrent pas encore tout le territoire français et la prise en charge du patient risque de prendre du retard. L'utilisation systématique de ce casque à micro-ondes permettrait d'accélérer cette prise en charge. Mais d'autres essais doivent encore être menés avant de généraliser son usage.