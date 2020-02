1- Le mélanome

L'âge moyen du diagnostic est de 50 ans mais il peut apparaître dès l'âge de 20 ans et le nombre de cancers de la peau agressifs chez les femmes de moins de 40 ans a été multiplié par 8. Une augmentation qui s'expliquerait par l'usage croissant des cabines de bronzage. En 2009 déjà le Centre international de la recherche sur le cancer (CIRC), en s'appuyant sur l'analyse d'une vingtaine d'études, démontrait que l'exposition aux radiations solaires artificielles avant l'âge de 30 ans augmentait de 75% le risque de mélanome.

Ce que vous pouvez faire pour le prévenir :

Proscrire les cabines de bronzage et ne jamais sortir, en été, sans avoir appliqué une crème de jour avec filtre solaire. Enfin, en cas de carence en vitamine D, consultez votre médecin qui vous prescrira une supplémentation mais n'utilisez pas les rayons UV comme source de vitamine D.

2- L’ostéoporose

L'âge moyen du diagnostic est de 65 ans mais l'ostéoporose peut nous frapper dès 50 ans. Cette maladie se caractérise par la diminution de la densité des os.

Ce que vous pouvez faire pour la prévenir :

Faites de l'exercice régulièrement afin de renforcer les os et vous fabriquer une musculature. Evitez la cigarette et l'alcool qui sont toxiques pour les os et laissez tomber définitivement les sodas au cola (y compris leur version light) dont la teneur élevée en acide phosphorique modifie l'équilibre calcium/phosphore, ce qui conduit à une fragilité osseuse.

A contrario, préparez-vous des menus riches en calcium et en vitamine C (qui permet de fixer le calcium).

3- L’infarctus

L'âge moyen du diagnostic est de 65 ans mais l'infarctus peut vous frapper dès 20 ou 30 ans. En France, on dénombre près de 40 000 morts subites cardiaques par an chez des personnes jeunes.

Ce que vous pouvez faire pour le prévenir :

Si vous fumez, c'est le moment où jamais de lâcher la cigarette car le tabac double le risque de faire un infarctus. Un accident cardiaque sur quatre pourrait être évité en suivant des mesures simples en matière d'alimentation mais aussi d'activité physique : 10 minutes de marche par jour cinq fois par semaine, plus de fruits et légumes frais au menus chaque jour, et la réduction des apports quotidiens en sel suffisent à réduire le risque d'infarctus.

4- La maladie d’Alzheimer

L'âge moyen du diagnostic est de 65 ans mais la maladie d'Alzheimer peut vous frapper dès la quarantaine.

Ce que vous pouvez faire pour la prévenir :

Les médecins n'ont pas encore assez de recul sur la maladie d'Alzheimer et sur ses causes pour pouvoir élaborer des conseils de prévention. Mais comme pour toutes les maladies dégénératives du cerveau, il est possible de lutter contre le déclin cognitif en exerçant des parties du cerveau habituellement endormies, en apprenant une nouvelle langue par exemple, ou en apprenant à jouer d'un instrument de musique.

En outre, ce qui est bon pour le cœur est également bon pour le cerveau : adopter une hygiène alimentaire anti-cholestérol, lutter contre l'hypertension artérielle et faire de l'exercice physique permet aussi de garder le cerveau en forme.

5- Le diabète

La maladie est souvent diagnostiquée entre 40 et 50 ans mais le diabète touche aussi de plus en plus d’enfants de moins de 15 ans. En France, on estime que 10 000 enfants de moins de 15 ans (c'est-à-dire environ un enfant sur 1000) sont diabétiques. Ils souffrent majoritairement de diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) mais de plus en plus d’adolescents sont, quant à eux, touchés par le diabète de type 2, en raison de l’épidémie d’obésité.

Ce que vous pouvez faire pour le prévenir :

Pour lutter contre le diabète de type 2, l’alimentation est votre meilleure médecine. Les ados atteints de ce type de diabète son victimes de leur alimentation trop riche et trop sucrée et de leur mode de vie sédentaire. La plupart des jeunes diagnostiqués sont en surpoids et ont un excès de poids bien marqué autour de la taille. Veillez donc à éviter les aliments à index glycémique élevé, à choisir des aliments riches en fibres et à supprimer de vos menus le plus grand nombre d’aliments transformés.