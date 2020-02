Une nouvelle technologie indolore pour soigner les caries a été inventée par des chercheurs britanniques. Elle permettrait de ne plus utiliser la douloureuse fraise.

Allez chez le dentiste pourrait devenir bientôt une partie de plaisir. Une équipe de chercheurs du King's College de Londres ont mis au point un nouveau procédé qui permettrait de ne plus utiliser la redoutable fraise pour soigner des caries et supprimerait aussi les plombages.

Le nouveau traitement, appelé Electrically Accelerated and Enhanced Remineralisation (EAER), soit reminéralisation de la dent à l'aide de chocs électriques, accélère le mouvement de calcium et de minéraux de phosphate dans la dent endommagée et permet d'éviter de faire des trous dans les dents avec une fraise. Le processus se fait en deux étapes. L'email abimé doit, dans un premier temps, être préparé. Puis les minéraux sont introduits dans la dents grâce à un indolore choc électrique.

"La façon dont nous traitons les dents aujourd'hui n'est pas idéal. Quand nous réparons une dent en la perçant pour mettre un plombage, cette dent entre dans un cycle de forage et remplissage qui en fin de compte fait que chaque réparation échoue » rappelle le professeur Nigel Pitts, de l'Institut dentaire de King College de Londres.

"Non seulement notre nouveau dispositif est moins nocifs pour les dents, indolore pour le patient, mais il devrait être au aussi plus rentable que les traitements dentaires actuels. Parallèlement à la lutte contre la carie dentaire, notre dispositif peut être également utilisé pour blanchir les dents" explique le professeur Nigel Pitts.

Une bonne alimentation pour éviter les caries

Comme il nous faudra encore patienter trois ans avant de profiter de cette nouvelle technologie, il serait bon d'éviter les caries pour ne pas se faire torturer par la fraise.

Si, bien sûr, il faut éviter les sucreries, il est aussi recommandé de manger des pommes qui aident la salive à nettoyer les dents, de boire du thé noir dont les catéchines empêchent les bactéries de s'accrocher sur l'email. Comme les dents ont besoin de calcium, il est important de consommer 5 grammes par jour de fromage. Bonne nouvelle, il contient de la caséine, une protéine qui booste le calcium dans la reminéralisation de l'émail des dents.