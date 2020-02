Une nouvelle qui va ravir les malentendants dont l'audiogramme (test qui mesure la capacité auditive) est correcte et qui n'ont par conséquent, aucune prise en charge prothétique. Il est possible de suivre une conversation dans une ambiance bruyante car notre cerveau se focalise sur la fréquence de la voix pour éliminer le bruit autour. Mais certaines personnes éprouvent tout de même une gêne pour comprendre la parole.

Et c'est bel et bien une pathologie qui entraîne ce handicap. "Nous avons constaté grâce à l'étude d'une souris mutante dont certaines cellules sensorielles auditives sont atteintes, que ce modèle était transposable à l'homme" explique Christine Petit, professeur au Collège de France et directrice de l'unité de génétique et physiologie de l'audition à l'Institut Pasteur.

Différencier les fréquences

En cause ? Les fréquences auditives. C'est l'audiogramme qui mesure les seuils auditifs de perception des sons de différentes fréquences. "Quand un son arrive dans la cochlée, l'organe de l'audition, les différentes fréquences qui le composent vont être décomposées, codées, puis transmises par des voies nerveuses au cerveau qui va interpréter le son" précise le Dr Aziz El Amraoui, directeur de recherche de l'Institut Pasteur.

Dans le cas de la pathologie identifiée par les chercheurs, c'est la différenciation des sons de fréquences proches qui est touchée.

Autrement dit, le problème survient quand l'oreille doit coder des sons aigus dans une ambiance de sons grave. Pour mettre en évidence cette anomalie, "il suffit de compléter l'audiogramme classique par une mesure plus fine avec un appareil d'otoémission acoustique", note le Pr Avan, responsable de l'équipe de biophysique neurosensorielle de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Grâce à cette découverte, les audioprothésistes vont pouvoir répondre plus précisément et soulager les maux de certains malentendants, en adaptant la prothèse auditive.