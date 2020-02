Selon un communiqué de la Présidence de la République, M. Tebboune "a insisté sur la nécessité de donner la priorité absolue à la transformation des matières premières nationales au lieu de leur exportation systématique en brut, au regard de leur rôle en matière de création de richesses et d'emplois".

Outre l'encouragement des projets d'industries manufacturières par un financement pouvant atteindre 90%, ces mêmes projets bénéficieront de la priorité dans l'octroi du foncier agricole, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Président de la République a instruit le gouvernement de focaliser sur la répartition équitable du développement au niveau national.

Il a également instruit le gouvernement d'encourager les entreprises aptes à créer de l'emploi à travers des avantages fiscaux à même de les inciter à contribuer à l'absorption du chômage. Concernant le système fiscal, il a ordonné sa révision à travers l'accélération de sa numérisation, qui doit s'étendre à l'administration des Douanes.

"Ceci devra contribuer à éradiquer les fléaux de l'évasion fiscale et de la contrebande, qui "gangrènent l'économie nationale, alimentent les pratiques de corruptions et maintiennent notre dépendance à la rente pétrolière", ajoute le communiqué.

S'agissant de l'importation, le Président a réitéré son appel aux ministres concernés à l'impérative intensification du contrôle de l'importation des produits contrefaits à travers la mise en place de laboratoires polytechniques modernes au niveau des tous les accès du pays, en vue de s'assurer de la qualité et de la conformité de produits importés, notamment ceux destinés à la consommation ou à l'utilisation dans le secteur de la construction.

Dans le même contexte, M. Tebboune a instruit le ministre du Commerce d'interdire l'importation des viandes séchées. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres présidée, jeudi par M. Tebboune, a été consacrée à l'adoption du Plan d'action du Gouvernement qui sera prochainement présenté au Parlement dans ses deux chambres, pour débat et adoption.

Dans son volet économique, le Plan d'action tend à opérationnaliser des mécanismes innovants de réforme financière et fiscale et à rassurer les opérateurs économiques les plus affectés par les choix inappropriés, en matière de gestion des affaires économiques.

Le Plan focalise également sur "la triptyque d'un renouvellement économique basé sur la sécurité alimentaire, la transition énergétique et l'économie numérique", avec "mise en place d'une cartographie nationale d'investissement à travers l'ouverture de nouveaux espaces dédiés au foncier industriel, particulièrement dans les Hauts Plateaux et le Sud", selon la même source.