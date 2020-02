Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a affirmé, jeudi à Alger, la nécessité de continuer à œuvrer avec abnégation et dévouement en vue de relancer le secteur de l'énergie et gagner le pari de la croissance économique du pays, et ce à travers le renouvellement des potentialités du pays, l'optimisation du taux de récupération des gisements des hydrocarbures et l'augmentation de la capacité de production.

Dans son allocution à la cérémonie d'installation du nouveau Président-directeur général (P-DG) de la Sonatrach, Toufik Hakkar dans ses fonctions, M. Arkab a indiqué que le projet du plan d'action du Gouvernement examiné actuellement en Conseil des ministres, avant sa soumission aux deux chambres du parlement, dans les quelques prochains jours, pour examen et adoption, "accorde une grande importance au secteur de l'énergie qui est le catalyseur de l'économie nationale". "Nous devons tous œuvrer avec abnégation et dévouement et poursuivre nos efforts pour relancer le secteur de l'énergie et gagner le pari de la croissance économique du pays", a-t-il soutenu. A cet effet, il a préconisé de "renouveler les capacités nationales et d'optimiser le taux de récupération des gisements hydrocarbures (pétrole et gaz), et d'augmenter la capacité de production pour booster le développement socio-économique du pays". Le renforcement du secteur de l'énergie est à même de garantir "la sécurité et la transition énergétique de notre pays à long terme, en encourageant le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique", a conclu M. Arkab