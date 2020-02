Le suivi et l'évaluation des indices de désertification des zones steppiques fera l’objet jeudi prochain d’un workshop à Nâama, a-t-on appris mercredi auprès du commissariat des forêts.

Organisée par la Conservation des forêts en collaboration avec l’association de wilaya de la promotion et la protection de l’environnement, le département des sciences de la terre et des forêts de la faculté des sciences naturelles et de la vie de l’Université de Tlemcen, la rencontre sera consacrée à la recherche des mécanismes de suivi et d’évaluation du programme de travail relatif à la lutte contre la désertification et aux études d’impact des projets dédiés aux zones steppiques menacées par l’avancée du sable, dans un contexte de développement durable, a t-on indiqué de même source.

La rencontre entre dans le cadre d’un travail intégré de coordination entre les chercheurs et les différents partenaires et intervenants dans la gestion proactive, a fait savoir, pour sa part, le président de la dite association, Ahmed Bendaho. Les participants à ce workshop parmi les acteurs locaux, à l’instar des cadres et techniciens de la conservation des forêts et des directions de l’environnement et des ressources en eau, du Haut commissariat au développement de la steppe (HCDS), des associations et les élus, aborderont les problématiques en lien avec la lutte contre la désertification pour mettre en œuvre, "une vision stratégique et proactive, à partir des études d’impact, de suivi et d’évaluation des programmes et projets de lutte contre la désertification et la détérioration des ressources ainsi que les systèmes environnementaux au niveau de la wilaya", a expliqué Pr Hadouche Driss, un des animateurs de ce workshop.

Cet atelier constitue également un cadre d’échange des connaissances entre les différents intervenants notamment sur les défis à relever, pour mettre fin à la détérioration des étendues steppiques et réduire leur impact dus pour l’essentiel au changement climatique.