L'Assemblée populaire nationale (APN) participera aux travaux du Parlement panafricain (PAP) à Addis Abeba (Ethiopie), du 4 au 10 février courant, a indiqué, mercredi, un communiqué de l'Assemblée.

L'APN y sera représentée par le député Djamel Bouras qui a pris part à la 5e réunion du Projet PanAF (Agenda panafricain de recherche sur l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication) de l'Union européenne (UE) qui s'est tenue, mardi, ainsi qu'à la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), devant être tenue, les 6 et 7 février courant, a précisé la même source.

La 33e session de l'Assemblée générale de l'UA sera tenue, les 9 et 10 de ce mois, conclut le communiqué.