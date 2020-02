Un net ralentissement des activités de nombreux constructeurs de produits de la haute technologie a été constaté ou sera ressenti dans de prochaines échéances selon de nombreux cabinets spécialisés. Wuhan, la ville chinoise épicentre de l’épidémie de Coronavirus abrite en effet de nombreux sites des industries de la haute technologie.

A commencer par le grand équipementier chinois Foxconn qui a indiqué le 6 février «que ses ouvriers, quelle que soit leur région d'origine, seraient placés en quarantaine pour une période allant de 7 à 14 jours dès leur retour de congés du Nouvel an lunaire», lit-on dans un papier du site français www.usine-digitale.fr qui cite par ailleurs une expert du cabinet Strategy Analytics, affirmant que «les ventes de smartphones dans le monde vont baisser de 2% en 2020 par rapport aux prévisions antérieures et 5% en Chine à cause du coronavirus.» Etant donné que ce constructeur chinois est le sous-traitant de nombreuses grandes marques technologiques mondiales, l’effet de ses problèmes se ressentira inéluctablement : «Les conséquences sont très concrètes. Pour la première fois de son histoire, Apple a dû retarder la commercialisation de son nouvel iPhone», a pu constater ce même site. En effet, Apple a également été contraint de fermer de nombreux site de production en Chine ; ses commandes prévisionnelles d’iPhones subiront des contraintes de calendrier, selon les analystes.