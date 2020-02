Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres qu'il a présidé jeudi à Alger, la préparation immédiate d'un recensement général de la population, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le président de la République a demandé «au ministre concerné de préparer immédiatement un Recensement général de la population afin que la politique de la planification nationale soit fondée sur des bases solides, ce qui permettra de déterminer la consommation nationale quotidienne pour pouvoir adapter notre consommation et nos importations à nos besoins réels», a précisé la même source. Relevant «des imprécisions dans certains chiffres relatifs au domaine économique», M. Tebboune a rappelé que «l'économie ne repose pas sur des estimations approximatives mais sur des statistiques exactes». Il a instruit également la création «d'un réseau interactif de statistiques s'étendant à tout le territoire national, de la Commune au Ministère en charge des statistiques, en vue de faciliter la maitrise de l'économie», ajoute le communiqué. Pour rappel, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres a été consacrée à l'examen et l'adoption du Plan d'action du Gouvernement en prévision de sa présentation aux deux chambres du Parlement pour débat et adoption.