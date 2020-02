Le Plan d'action du gouvernement, approuvé jeudi lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'appuie à une politique étrangère agissante et proactive, et vise l'intensification des efforts de modernisation de l'Armée populaire nationale (ANP).

«Le Plan d'action du gouvernement s'appuie à une politique étrangère agissante et proactive sous-tendue par une diplomatie plus efficiente dans les domaines culturel et économique. Une politique qui favorise le dialogue dans le règlement des conflits et accorde un intérêt particulier à l'Afrique ainsi qu'à la communauté algérienne établie à l'étranger et à son implication dans le processus du Renouveau national», a indiqué un communiqué ayant sanctionné la réunion du Conseil des ministres.

Au volet de la sécurité et de la défense nagouvernement s'attèle, sous les auspices du président de la République, Chef suprême des forces armées et Ministre de la défense nationale, à l'intensification des efforts de modernisation de l'Armée, de consolidation de sa professionnalisation, de renforcement de ses capacités en matière de cyber-défense outre le développement de l'industrie militaire», précise la même source.

«L'objectif étant de garantir une constante disponibilité opérationnelle face aux menaces externes, la poursuite de la lutte contre les résidus du terrorisme et du crime organisé et la contribution efficace à la prise en charge médicale des populations des zones enclavées, notamment dans les Hauts-Plateaux et le Sud», ajoute encore le communiqué. Pour rappel, la revue de l'Armée, El-Djeich, avait souligné dans son éditorial que «la défense de notre souveraineté nationale, dans la conjoncture que traverse notre région, requiert de poursuivre la voie du développement des capacités défensives de l’ANP, à même de permettre la défense de notre pays et de nos frontières contre toute menace quelle que soit sa nature et sa source et de dissuader toute force qui serait tentée de porter atteinte à la souveraineté de notre territoire». L'éditorial d'El-Djeich avait rappelé que lors de sa première visite au siège du ministère de la Défense nationale, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé la poursuite de cette démarche en déclarant «la mise en œuvre des programmes de développement des forces pour hisser le niveau des capacités de combat avec les différents partenaires, de même que nous poursuivrons les efforts de maintien de la disponibilité, de renouvellement et de modernisation des équipements militaires».