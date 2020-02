Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Fabrizio Hochschild, a exprimé jeudi sa reconnaissance pour les efforts déployés par la Chine dans la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus.

«Je voudrais exprimer ma plus profonde solidarité envers le peuple chinois, confronté à ce défi de santé publique», a-t-il dit.

«Nous apprécions profondément les efforts de toutes les autorités et des gens en Chine et ailleurs pour lutter contre ce virus». «Alors que nous célébrons le 75e anniversaire de l'ONU, c'est encore une autre illustration de l'importance de la coopération internationale», a noté M. Hochschild, qui supervise les célébrations du 75e anniversaire de l'institution mondiale prévues cette année. «Peu de problèmes sont ceux des seuls pays. Nous avons besoin de la solidarité internationale.

Nous sommes tous dans le même bateau.

Et lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons vaincre et surmonter ces défis», a-t-il conclu. Le nouveau coronavirus a contaminé plus de 31.000 personnes en Chine, dont plus de 630 en sont mortes, selon un dernier bilan officiel.