Le traitement chirurgical du cancer du pancréas en tant «pathologie tumorale et inflammatoire» a fait l'objet d'une rencontre scientifique, organisée jeudi à Alger par la Société algérienne de chirurgie (SAC).

«Le traitement du cancer du pancréas est essentiellement chirurgical.

La chirurgie du pancréas a énormément évolué.

Sur ce plan, nous sommes vraiment au point», a déclaré à l'APS le président de la SAC, Pr Kamel Bentabak, notant que le suivi en radiothérapie n’est pas systématiquement préconisé pour ce type de cancers.

Figurant en 3ème position des cancers du digestif chez l'homme en Algérie, le cancer du pancréas est connu pour être «très agressif».

A ce titre, l'acte chirurgical est «toujours associé à la chimiothérapie en adjuvant», a relevé le même spécialiste, précisant que les molécules de chimiothérapie «sont suffisamment disponibles dans notre pays».

S’agissant de la prise en charge en radiothérapie, le Pr Bentabak a expliqué que celle-ci n’est pas «systématiquement prescrite» après une intervention chirurgicale du cancer du pancréas, rappelant que ce type de cancer est de «très mauvais pronostic». Cette rencontre scientifique a été l'occasion aussi de faire le point sur la pancréatite, une pathologie très fréquente en Algérie et qui touche plus particulièrement les hommes, selon le Pr Bentabak qui a expliqué que cette maladie se manifeste «suite à l’immigration de calculs du canal biliaire entraînant un blocage du passage biliaire».

Pour lui, «il n’existe pas encore de données sur la genèse réelle de cette maladie», mais il recommande «à titre préventif», une hygiène de vie qui exclue le mauvais régime alimentaire, les boissons alcoolisées et le tabac.