Initiée dans le cadre d’une coordination entre l’Etablissement public hospitalier EPH-H’mida Benadjila de Laghouat et l’association humanitaire «Tagemi» de la commune d’El-Atteuf (Ghardaia), l’initiative, lors de laquelle est utilisée une technique chirurgicale moderne dite de «Phaco-émulsification», concerne des malades ayant effectué des consultations spécialisées en décembre dernier, a expliqué à l’APS le directeur de l’EPH, Mohamed Bouchareb.

Le président de l’association «Tagemi», Mohamed Benyoucef, a indiqué, pour sa part, que ces journées médicochirurgicales se déroulent avec la participation de praticiens spécialistes de différentes régions du pays membres de l’association, accompagnés d’un staff paramédical bénévole habitué aux opérations chirurgicales d’ophtalmologie, ainsi que du personnel médical et paramédical de l’EPH de Laghouat.

Cette action vise notamment à lutter contre les maladies causant la cécité, à ancrer les valeurs de solidarité et à échanger les expériences et à promouvoir la santé publique, a-t-il souligné.

Cette initiative est la 4ème du genre dans la wilaya de Laghouat, la dernière ayant été entreprise en juillet 2017 au niveau de l’EPH-Abdelkader Bedjra à Aflou et avait touché quelques 700 personnes issus de la wilaya de Laghouat et de régions voisines.

L’EPH de Laghouat avait organisé depuis un peu d’un mois des journées médicochirurgicales pour la pose d’implants cochléaires à des personnes issues de couches sociales vulnérables, a rappelé le directeur de la Santé de la wilaya, Mouâd Imadeddine, assurant que d’autres initiatives du genre seront menées avec la mise en service prochaine de l’hôpital de 240 lits.