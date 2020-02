Les services de la Gendarmerie nationale à Oran ont enregistré en 2019, une baisse de plus de 26% des accidents de la circulation dans le réseau routier de leur territoire de compétence, a-t-on indiqué jeudi auprès de ce corps de sécurité.

«Nous avons enregistré 124 accidents de la circulation dans les routes de la wilaya d’Oran, relevant de notre territoire de compétence, causant la mort de 61 personnes et 215 blessés, alors qu'en 2018, il a été enregistré 192 accidents, faisant 71 morts et 299 blessés, soit une baisse de 26,42%», a souligné à l'APS, le chef du bureau de la sécurité routière au groupement territorial de la gendarmerie nationale d'Oran, le Commandant Mohamedi Lotfi, lors d’une journée de sensibilisation sur la sécurité routière destinée aux élèves des écoles primaires et du cycle moyen organisée au palais des expositions d’Oran. «L'élément humain demeure la principale cause des accidents avec 83 % du volume des accidents enregistrés en 2019 à Oran, suivis de l'état des véhicules (7 %), de l'environnement (2 %) et le reste étant de la responsabilité des piétons», selon le bilan annuel. Le Commandant Mohamedi Lotfi a noté que cette journée de sensibilisation, organisée sous le slogan, «une conduite professionnelle, sécurité et responsabilité», s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des objectifs fixés par le commandement de la gendarmerie nationale, concernant la sécurité routière, afin de réduire de manière drastique le nombre des accidents de la route en Algérie, provoquant, chaque année, de nombreux morts et blessés.

La rencontre a vu la participation de la Direction de wilaya de la Protection civile avec la présence de l'Association Nationale de Sécurité Routière et l'Association Nationale de Prévention contre les Accidents de la Route, ainsi qu'une société d'assurance.

Elle entre dans le cadre de la campagne nationale sur la sécurité routière, qui se déroule du 25 janvier au 08 mars 2020, ciblant également les conducteurs professionnels des transports urbains.