La première édition de la Coupe d'Afrique de Rugby XV des moins de 20 ans ou (Barthés Trophy), prévue du 19 au 26 avril prochain à Nairobi au Kenya, va enregistrer la participation de huit sélections, a indiqué le site Rugby Afrique.

Organisé par Kenya Rugby Union pour les trois années à venir, le tournoi «Barthés Trophy» regroupera pour ça première année, les sélections de: Tunisie, Madagascar, Zambie, Namibie, Sénégal, Zimbabwe, Côte d'Ivoire et Kenya (pays hôte). « Le U20 Barthés Trophy est le premier tournoi du calendrier de Rugby Afrique pour cette année 2020. Nous pensons que nous avons besoin de ce type de compétition pour renforcer la notoriété du rugby dans le continent et surtout chez les jeunes joueurs qui sont un atout majeur pour le développement de la discipline», a indiqué le président de la commission des compétitions de Rugby Afrique, Guédel N'Diaye. Les huit sélections participant sont scindées en deux groupes de quatre à savoir: Kenya, Tunisie, Madagascar et Zambie (groupe A) et Namibie, Sénégal, Zimbabwe et Côte d'Ivoire (groupe B).