La sélection algérienne de badminton prendra partau Championnat d'Afrique seniors (dames et messieurs), prévu au Caire(Egypte) du 10 au 16 février, avec l'ambition de garder son titre chez lesgarçons avec, à la clé, une qualification aux jeux Olympiques-2020 deTokyo, a indiqué le directeur technique national de la Fédérationalgérienne de la discipline (FABa).

«Notre objectif, au rendez-vous du Caire, est de défendre victorieusementnotre titre en double messieurs pour permettre au duo Sabri Madal - KoceilaMaameri de décrocher un billet pour les JO de Tokyo. Pour les filles,l'objectif est de réaliser le meilleur résultat possible, compte tenu de ladifficulté de la tâche», a expliqué Mohamed Aït-Baziz à l'APS.Lors du Championnat d'Afrique-2019 disputé à Port-Harcourt au Nigeria,l'Algérie avait remporté la médaille d'or de l'épreuve double-messieursgrâce à la paire Madal-Maameri qui s'était imposée en finale face à un duonigérian lequel sera à nouveau, au prochain rendez-vous du Caire, leprincipal adversaire des Algériens dans la course pour une qualificationaux JO-2020.Le prochain champion d'Afrique récoltera 6.000 points, ce qui le hisseradavantage au classement mondial et lui permettra de valider son ticket pourles JO de Tokyo.Selon le programme du Championnat d'Afrique du Caire, la compétition paréquipes est prévue du 10 au 13 février, alors que les épreuves enindividuels auront lieu les 14, 15 et 16 du même mois.La délégation algérienne qui rallie la capitale égyptienne ce vendredi,comprend huit joueurs dont quatre filles, dirigés par deux entraîneurs.La compétition réunit 12 nations dont le pays organisateur l'Egypte,Maurice, le Nigeria, la Tunisie et l'Algérie.Composante de l'équipe algérienne :Messieurs : Koceila Maameri, Youcef Sabri Madal, Adel Hameg et MohamedAbderrahim Belarbi.Dames : Halla Bouksani, Linda Mazri, Ouchefoun Malak et Dania Naama.Entraîneurs : Antonio Molina Ortega (messieurs) et Fateh Bettahar (dames).