Les Algériens de la gréco-romaine se sont distingués une nouvelle fois, enremportant quatre médailles d’or, grâce à Mohamed-Yacine Dridi (55 kg),Rouabah Fadi (82 kg), Oubaida Assameur (87 kg) et Ahmed Abdelhakim Merikhi(63 kg).Les médailles d`argent ont été remportées par Fayssal Benfredj (60 kg),Abdelmalek Merabet (67 kg) et Abdemalek Kissoum (97 kg).La deuxième place par équipe est revenue à l’Egypte avec un total de troismédailles d’or, ex-?quo avec la sélection tunisienne (3 or).½Aujourd’hui, nous avons confirmé notre suprématie dans la luttegréco-romaine, un style qui a donné tant de satisfactions à la luttealgérienne. On aurait pu gagner une autre médaille d’or dans la catégoriedes 130 kg, si ce n’est cette erreur de la juge-arbitre qui a privé notreathlète, Nour El Islam Bouras qui menait 8-0.», a déclaré à l’APS MessaoudZeghdane, entraîneur en chef des juniors garçons.En lutte féminine, les Algériennes n’ont pu accéder à la plus haute marchedu podium, se contentant de la 3e place par équipe avec huit médailles (5argent et 3 bronze), largement dominées par les Tunisiennes qui ontremporté le titre par équipe avec dix médailles (5 or et 5 bronze), alorsque l’Egypte a terminé 2e avec huit médailles (3or, 4 argent et 1 enbronze).

½ Je suis très déçu par rapport au rendement de nos lutteuses qui auraientpu obtenir au moins deux médailles d’or, mais malheureusement le manque deconcentration nous a coûté très cher. J’avoue que beaucoup de travailattend nos lutteuses pour atteindre le niveau des Tunisiennes etEgyptiennes. «, a déclaré à l’APS, Sofiane Nouiga, entraîneur de lasélection féminine juniors.L’entraîneur des filles a ce semi-échec par ½ la de

quatre cadettes la sélection des juniors qui , malgré leur

âge, su décrocher des d’argent.».A l’issue de la troisième journée des épreuves du championnat d`Afriqued`Alger, le total général des médailles algériennes s’élève à 39 médailles(11 or, 14 argent et 14 en bronze).La journée de vendredi sera consacrée à lutte libre (juniors garçons).L`Algérie participe à ce rendez-vous africain avec 90 athlètes dans lescatégories (cadets, juniors, seniors et féminine).