L'artiste Abdelouahab Boudraa, décédé à l'âge de 83 ans, a été inhumé mardi au cimetière Bouguentas de la ville de Annaba en présence d'une foule nombreuse composée d'artistes, de proches et de compagnons du défunt.

Véritable virtuose du luth et du violon, le défunt a joué 70 ans durant dans des orchestres, accompagnant les plus illustres chanteurs de différents genres musicaux à Alger et Annaba, dont la célèbre Warda El Djazairia, Hachemi Guerouabi, Hassan El Annabi, Dib El Ayachi, Mebarek Dekhla, Noura, Seloua et l'icône du genre bédouin Khelifi Ahmed, assurent ses compagnons de route.

Le défunt faisait également partie des orchestres de la radio nationale et de la télévision algérienne. Dans la ville de Annaba, il fréquentait notamment le conservatoire communal de musique «Hassan El Annabi'', où il contribuait à la formation de plusieurs violonistes et animait des ateliers dédiés à la musique andalouse. Le défunt a vécu célibataire avant que le poids de l'âge ne le force à rejoindre le foyer des personnes âgées à la cité Safsaf de la ville de Annaba où il reçut tous les soins nécessaires, ont assuré ses co-pensionnaires.