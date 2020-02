Le Plan d'action du gouvernement pour l'exécution du programme du Président de la République, a été adopté hier à Alger par l'Exécutif, lors d'une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Le document finalisé, qui sera présenté pour examen au Président de la République à la faveur de la tenue d'un Conseil des ministres avant d'être soumis à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, "a donné lieu à une dernière lecture ainsi qu'à des propositions émanant de certains départements ministériels pour les parties qui les concernent", précise la même source.

Intervenant à l'issue de ces contributions, le Premier ministre a tenu à rappeler que le Plan d’action du gouvernement "ne constitue pas, en soi, un plan détaillé dans lequel seraient énumérées toutes les actions à venir des secteurs, avec des objectifs quantitatifs et un échéancier de réalisation".

A ce propos, il estimera "plus indiqué de le considérer comme point d'ancrage d'une méthode pour le gouvernement dans son approche visant à assurer la prise en charge des besoins de développement du pays, dans leurs différents volets".

M. Djerad a appelé "l'ensemble des départements ministériels à œuvrer à affiner les politiques et les programmes à mettre en place en les déclinant, dans le détail, sur leurs feuilles de route respectives qui seront établies après l'adoption du plan d’action par les deux chambres du Parlement".

Le Plan d'action du gouvernement destiné à la mise en œuvre du programme du Président de la République a ensuite été adopté par l'ensemble des membres du gouvernement, souligne le communiqué.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour l'examen et l'adoption du Plan d'action du gouvernement, en prévision de sa présentation aux deux chambres du Parlement, avait indiqué un communiqué de la présidence de la République.