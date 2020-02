De nouvelles mesures seront prises par le ministère des Travaux publics et des Transports, suite à la recrudescence des accidents de la circulation, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Présentant ses condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le ministère a fait savoir que parmi ces mesures, il sera procédé au retrait immédiat des documents d'exploitation des transporteurs à l'origine de ces accidents, à titre conservatoire. De plus, des mesures coercitives seront prises à l'encontre des transporteurs et des conducteurs responsables de ces agissements, poursuit la même source. Il sera également procédé au renforcement des brigades mixtes entre les services relevant des directions des transports de wilayas (DTW) et des services de sécurité pour effectuer des contrôles inopinés sur l'ensemble du réseau routier et des gares routières.

Les transporteurs exerçant sur des lignes de longue distance seront obligés à avoir un deuxième conducteur et à respecter le temps de conduite et de repos obligatoire.

Le ministère annonce enfin la mise en place d'un fichier par wilaya de l'ensemble des conducteurs de transport de personnes et de marchandises pour assurer un suivi particulier des conducteurs occasionnant des accidents.