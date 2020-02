Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé hier le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, à engager les procédures et modalités pratiques et réglementaires en vue de concrétiser "dans les meilleurs délais" la décision du Président de la République relative à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie.

S’agissant de la préoccupation du Président de la République relative à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie, le Premier ministre a exprimé son souhait de "concrétiser dans les meilleurs délais cette décision", indique un communiqué des services du Premier ministre. Lors de la réunion du gouvernement consacrée à l’approbation du plan d’action du gouvernement pour l’exécution du programme du Président de la République, le Premier ministre a appelé le ministre de la Communication à "engager, en concertation avec les parties habilitées, les procédures et modalités pratiques et réglementaires permettant à cette catégorie d’organes de presse utilisant le support électronique d’intégrer le paysage médiatique national, tel que déjà consacré par la loi, dans le strict cadre des dispositions de cette dernière, de la déontologie et de l’éthique de la profession".

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, mardi, le Premier ministre de procéder à "la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie". Selon un communiqué de la Présidence de la République, "ces médias seront traités au même pied d'égalité que la presse nationale écrite en matière de couverture des activités nationales et officielles et d'accès à la publicité publique, et ce dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession".