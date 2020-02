La société nationale d’assurance (SAA) et l’incubateur de start-up algériennes "Incubme" ont signé, mardi à Alger, une convention de partenariat permettant de doter la SAA d’outils technologiques innovants afin de moderniser la gestion de son portefeuille clients et améliorer ses services pour réaliser davantage de gains de productivité.

La convention a été signée au siège de la direction générale de la SAA, par le P-dg de la compagnie, Nacer Sais, et le co-fondateur de l’incubateur, Incubme, Adel Amalou, en présence des cadres de la SAA, ainsi que des jeunes porteurs de projets innovants.

A l’issue de la signature, M. Sais a indiqué que cette démarche traduit la volonté des pouvoirs publics de s’orienter vers l’innovation par le biais des startups algériennes, mais également celle de la volonté de la SAA de réaliser d’une manière innovante sa stratégie commerciale.

Forte de ses deux (02) millions de clients et plus de 500 agences à travers le territoire national, la SAA tend, à travers cette convention, de se doter de moyens d’analyses, d’outils d’aide à la décision et également de moyens d’attractivité pour préserver et augmenter le nombre sa clientèle et l’amélioration de la qualité de ses services et ses produits, a expliqué M. Sais.

A cet effet, le premier responsable de la SAA a annoncé que sa société a inscrit plusieurs projets dans le cadre de cette convention pour sa transformation à la fois digitale et managériale afin d’optimiser ses ressources et développer ses processus de gestion avec l’objectif de se distinguer de ses concurrents, fidéliser ses clients et conquérir d’autres à travers "des idées nouvelles et innovantes" conçues par des jeunes talents algériens.

Pour sa part, le représentant de l’incubateur, Incubme, Kamel Oumnia, s’est félicité de la signature de ce partenariat, estimant qu’il s’agit "d’une opportunité permettant à plusieurs jeunes algériens d’exprimer leur talent pour réaliser des projets innovants".

Il a, assuré que Incubme sera un relais entre des jeunes porteurs de projets en matière d’innovation et de digitalisation et la direction générale de la SAA afin de l’a doter de moyens et d’idées technologiques permettant le développement de ses services de gestion, mais également ceux en lien avec sa clientèle.

SAA : un chiffre d’affaires avoisinant les 30 milliards de DA en 2019

Par ailleurs, en réponse à une question de la presse en marge de la cérémonie de signature, M. Sais, a annoncé que le SAA a réalisé un chiffre d’affaires proche des 30 milliards de DA en 2019, précisant qu’il s’agit d’une première dans l’histoire de la compagnie.

Il a ajouté qu’en dépit de la difficulté du contexte économique, les premières estimations font état d’une croissance de 5% du chiffre d’affaires en 2019, contre 4 % en 2018, précisant que les réalisations de la SAA dépassent la moyenne de croissance sur le marché estimée à 3 %.

M. Sais a expliqué, dans le même contexte, que sa société qui évoluait dans un marché avoisinant les 600.000 véhicules neufs en 2014 est passée à un marché "où il n y’a presque plus d’importation de véhicules neufs et même la fabrication locale était très loin de compenser les pertes", ce qu’il l’a contraint de mettre une nouvelle stratégie et se pencher sur d’autres branches (immobilier, sociétés, agriculture).

Par conséquent, ajoute-t-il, la branche automobile ne représente que 68 % du chiffres d’affaires de la société en 2019 après avoir été à 82%, ce qui est aussi "une première", selon M. Sais qui précise que l’objectif de la SAA est d’arriver à 50/50 entre la branche automobile et les autres branches d’assurances.

Ainsi, s’est-il réjouit, la SAA a réalisé en 2019 un double objectif, à savoir, augmenter son chiffres d’affaires d’une part, et réduire la part de la branche assurance automobile dans la composition de ce chiffres d’affaires.