Les participants au colloque international sur "Le cadre bâti en milieu oasien, défis et perspectives de développement durable'', clôturé mardi à l'université de Biskra, ont appelé à règlementer la construction sur les aires agricoles en milieu oasien afin de préserver l'équilibre de son écosystème.

Ils ont recommandé, à ce propos, de valoriser l'architecture locale en tant que solution architecturale d'habitation dans les territoires oasiens tout en intégrant des éléments de l'architecture moderne.

Ils ont également préconisé de valoriser "les ksour et kasbah'' à travers la sensibilisation de la population locale, l'encouragement du tourisme et la recherche scientifique et les échanges entre pays maghrébins. La végétation et l'eau qui jouissent d'une spécificité particulière en milieu oasien doivent constituer des éléments clés dans toutes conceptions architecturales futures, ont considéré en outre les participants. Aussi, ils ont appelé à constituer un atlas du patrimoine culturel oasien maghrébin, une base de données sur les oasis, ainsi qu'à élaborer un guide local et national sur les techniques et matériaux de construction en plus d'exploiter intelligemment le palmier-dattier et ses dérivés comme matière première de produits à valeur économique et touristique.

Le colloque de trois jours est organisé par le département d'architecture de la Faculté des sciences et technologie de l'université de Biskra.

La rencontre, qui a regroupé des universitaires algériens et d'autres venus de pays comme la Libye, le Maroc et la Tunisie, a donné lieu à la présentation de communications sur l'environnement oasien, l'évaluation du cadre bâti en territoire fragile et des modèles d'architecture oasienne.