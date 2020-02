Dix-huit autobus, destinés au transport scolaire, ont été distribués, lundi, aux différentes communes rurales de la wilaya de Médéa, lors d’une cérémonie, présidée par le wali.

Ce renfort est appelé à "assurer de meilleures conditions de scolarité" des élèves issus des communes concernées par cette opération, notamment ceux résidants au niveau des zones et villages enclavés, a indiqué, le chef de l’exécutif, Abass Badaoui.

L’entrée en exploitation de ces autobus, de fabrication nationale, permettra de "mettre un terme à la souffrance de dizaines d’élèves, contraints de faire de longs déplacements, hiver comme en été, pour rejoindre les bancs de l’école", a-t-il ajouté. Cette dotation a touché, en priorité les communes situées dans des régions montagneuses, telles que El-Aissaouia, El-Haoudine, Ouled Antar, Maghraoua et Derrag, que les localités qui font partie des régions semi arides, comme Tafraout, Bouaiche et Ain-Boucif où il est enregistré un déficit "important" en matière de transport scolaire, en raison de l’éparpillement des zones d’habitation et le manque de transport public ou privé.