Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont découvert et détruit mardi deux casemates pour terroristes et six bombes de confection artisanale suite à des opérations de fouille et de ratissage menées distinctement à Djelfa et à Tébessa, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 04 février 2020, deux (02) casemates pour terroristes et six (06) bombes de confection artisanale, et ce, suite à des opérations de fouille et de ratissage menées distinctement à Djelfa/1eRM et Tébessa/5eRM», précise le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le MDN a fait savoir que «des Garde-frontières ont appréhendé à Tébessa, un (01) narcotrafiquant en possession de (4652) comprimés psychotropes». Par ailleurs, «des Garde-côtes ont mis en échec à Mostaganem/2eRM, deux tentatives d'émigration clandestine de (18) individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que (23) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen», selon la même source.