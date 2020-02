L'ancien entraîneur-adjoint de la sélection algérienne de football, Nabil Neghiz, a été nommé mercredi à la tête de la barre technique du MC Alger, a annoncé le club algérois de Ligue 1.

Neghiz prendra ses fonctions après le retour du MCA du Maroc où il doit disputer, dimanche, le quart de finale retour de la Coupe arabe des clubs contre le Raja Casablanca (défaite 2-1 à l'aller). Le technicien algérien succède ainsi à l'entraîneur français Bernard Casoni, limogé par le "Doyen" en décembre dernier et remplacé à titre intérimaire par le Directeur technique du club, Mohamed Mekhazni.

Toutefois, la direction mouloudéenne n'a toujours pas trouvé de compromis avec Casoni qui réclame le versement de ses salaires impayés et des indemnités de licenciement. Neghiz (51 ans) reste sur une brève expérience non concluante avec l'IR Tanger (Maroc), où il a été limogé en octobre 2019 après une série de résultats négatifs, toutes compétitions confondues (championnat, coupe du trône et coupe arabe). Le MC Alger occupe la deuxième place au classement de Ligue 1 avec 27 points, à cinq longueurs du leader, le CR Belouizdad, et risque d'être rejoint par la JS Kabylie en cas de victoire de cette dernière ce mercredi lorsqu'elle reçoit le NA Husseïn-Dey dans le cadre de la 16e journée.