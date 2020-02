Les cadettes algériennes se sont distinguées de fort belle manière en décrochant dix médailles (3 or, 5 argent et 2 en bronze), devant les Tunisiennes avec neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en bronze), alors que l’Egypte a pris la 3e place avec cinq médailles (3 or, 1 argent et 1 en bronze).

Les médailles d'or ont été l'£uvre de Ayat Allah Benrebouh (40 kg), Manel Mecheri (46 kg) et Mastoura Soudani (60 kg), alors que les cinq médailles d’argent ont été décrochées par Tassadit Djamai (43 kg),Achouak Djamila Tekouk (53 kg), Chahineze Rania Ghomari (57 kg), Filalia Hamoudi (69kg) et Hadil Boughezal (73 kg). Les lutteuses Samia Maredj (49 kg) et Nawel Bahloul (65 kg) se sont contentées de bronze.

Chez les cadets (gréco-romaine), les Algériens ont décroché la première place par équipes avec un total de neuf médailles (3 or, 2 argent et 4 en bronze), devant l'Egypte avec huit médailles (5 or et 3 argent), tandis que la Tunisie a terminé à la 3e place avec six médailles (2 or, 3 argent et 1en bronze).

Les sélections algériennes ont été sacrées dans les deux catégories grâce au système de l’Union mondiale de lutte (UWW) qui prend en considération les points récoltées pendant la compétition, même si le pays aura plus de médailles d’or au tableau général.

«C`est un début prometteur pour les lutteurs algériens dans cette première journée des épreuves.

Nous ambitionnons de remporter d'autres médailles dans les cinq prochaines journées.

Je suis très satisfait par rapport à ces résultats qui confirment le travail réalisé par les staffs techniques respectifs.», a déclaré à l'APS, le Directeur technique national (DTN) de la FALA, Idriss Haoues. De son côté, l’entraîneur des cadettes, Sofiane Nouiga, a indiqué que «les sélections algériennes cadettes visaient la première place par équipes à travers leur participation au rendez-vous d`Alger.

Nous avons confirmé la bonne santé de notre sélection féminine qui constitue l’avenir de l’équipe première.

J’espère qu’on va continuer sur la même lancée, demain à l’occasion des finales cadets de la lutte libre», a confié Nouiga à l’APS.

Pour lui, «la concurrence a été très rude de la part des Egyptiennes et Tunisiennes, mais notre premier objectif était d’obtenir la première place par équipes, ce qui est logique pour l'Algérie qui organise cette compétition».

L'Algérie participe à ce rendez-vous africain avec 90 athlètes dans les catégories (cadets, juniors, seniors et féminine). La journée de mercredi sera consacrée à la lutte libre (cadets).