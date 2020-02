Les forces gouvernementales syriennes ont progressé mercredi dans la région d'Idleb face aux terroristes, se trouvant désormais à moins d'un kilomètre de la localité stratégique de Saraqeb, a rapporté une ONG.

Le gouvernement syrien a lancé en décembre son opération dans la province d'Idleb et ses environs, dans le nord-ouest du pays. Ces dernières 24 heures et avec le soutien de l'aviation russe, elles ont reconquis plus de 20 villages et localités dans le sud de la province d'Idleb, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Les forces gouvernementales se trouvent désormais à moins d'un kilomètre de la localité stratégique de Saraqeb, vidée de ses habitants en raison des violences, d'après l'OSDH. Elles encerclent quasi-entièrement la ville et sont déployées sur trois axes, au sud, à l'est et à l'ouest, selon la même source. L'agence officielle syrienne Sana a confirmé l'avancée des forces gouvernementales. Mardi soir, un responsable militaire syrien cité par Sana a affirmé que l'armée accordait aux terroristes une «dernière chance» dans le secteur de Saraqeb, les invitant à déposer les armes. Plus de la moitié de la province d'Idleb et certaines zones des régions voisines d'Alep, Hama et Lattaquié, sont dominées par les terroristes de «Hayat Tahrir al-Cham» (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda). Les Nations unies et plusieurs ONG ont appelé à la fin des hostilités dans une région qui abrite trois millions de personnes, dont la moitié ont déjà été déplacées d'autres secteurs du pays. Le front d'Idleb représente la dernière grande bataille stratégique pour le gouvernement, qui contrôle désormais plus de 70% du territoire national, selon l'OSDH. La Syrie est ravagée depuis 2011 par un conflit qui a fait plus de 380.000 morts.