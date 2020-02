Les développeurs chinois travaillent sur la recherche et le développement d'un robot qui peut remplacer les infirmières dans l'examen de la gorge pour réduire la propagation du nouveau coronavirus.

La recherche et le développement ont été lancés il y a plus d'une semaine par le grand fabricant de robots du pays, Siasun, et l'Institut d'automatisation de Shenyang de l'Académie des Sciences de Chine (ASC), selon l'agence Chine nouvelle.

Plusieurs départements ont été mobilisés dans le développement, l'installation et l'essai pour gagner du temps. Dans le test du nouveau coronavirus, une infirmière utilise un écouvillon pour recueillir des sécrétions de la gorge du patient pour le test, ce qui risque d'infecter l'infirmière en raison de l'exposition au virus.

Le robot, qui comprendra un bras mécanique en forme de serpent et une pièce de collecte d'écouvillons, peut être contrôlé à distance pour protéger le personnel médical contre l'infection, selon Siasun Robot and Automation Co., Ltd.

Basée à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, Siasun a été fondée en 2000 et cotée en 2009 au Growth Enterprise Market. Le nombre de cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus en Chine a atteint 24.324, après l'annonce de 3.887 nouveaux cas, a indiqué mercredi la commission nationale pour la santé.

Dans son point quotidien, elle a également fait état de 65 nouveaux décès dus au virus, tous dans la province du Hubei (centre), épicentre de l'épidémie, faisant grimper le bilan à 490 morts.