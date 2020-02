La ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus, mène une course contre la montre pour créer davantage d'hôpitaux temporaires afin de faire face à l'augmentation du nombre de patients infectés par le nouveau coronavirus, selon l'agence Chine nouvelle. Wuhan, capitale de la province du Hubei, a décidé de convertir onze sites, dont des gymnases, des centres d'exposition et des centres sportifs, en hôpitaux temporaires capables de fournir un total de plus de 10.000 lits.

Cette mesure, inédite en Chine selon les experts, intervient au moment où la ville durement touchée est aux prises avec le problème de fourniture de lits pour plus de 8.000 patients infectés. Les autorités provinciales ont pris l'engagement de prendre en charge tous les patients.

«Mettre en service des hôpitaux temporaires avec un grand nombre de lits à l'intérieur d'un très vaste espace est une mesure de santé publique majeure que la Chine a adoptée», a déclaré Wang Chen, expert en médecine respiratoire de renom et président de l'Académie chinoise des sciences médicales.

«Il s'agit d'une mesure clé prise par les autorités à un moment critique», a indiqué M. Wang.

«Contrairement aux hôpitaux de campagne en temps de guerre ou destinés au secours aux victimes du séisme, les hôpitaux préfabriqués de Wuhan sont sans précédent en Chine». Les hôpitaux temporaires, situés dans différents quartiers de la ville, accueilleront des patients présentant des symptômes bénins causés par le coronavirus. M. Wang a noté que la nouvelle mesure ciblée répondait à la question urgente de la transmission du virus au sein des ménages et des communautés. «Si un grand nombre de patients présentant des symptômes bénins vivent à la maison ou si des patients suspects errent dans la communauté, ils deviendront la principale source de propagation du virus», a indiqué M. Wang. De plus, comme les lits d'hôpitaux sont insuffisants, leur vie pourrait être en danger s'ils ne sont pas pris en charge efficacement, a ajouté l'expert.