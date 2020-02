Trois techniciens algériens dont une dame ont fait leur entrée dans des commissions et comité de la Confédération africaine de tennis (CAT) pour les années 2020 et 2021, a appris l'APS mercredi de l'instance continentale.

''Le Comité exécutif de la Confédération africaine, réuni à Tunis, a nominé trois Algériens.

Il s'agit de Samir Amier et Tarik Benhabiles, respectivement au sein du comité de Développement et de la commission de Beach-tennis, ainsi que d'Aïda Baïra dans la commission Femmes dans le sport'', a précisé la CAT. Selon la même source, ces nominations reposent sur les informations reçues par la CAT de la Fédération algérienne de tennis, ajoutant que ces choix «vont l'aider à atteindre ses objectifs tracés dans son plan de développement futur».