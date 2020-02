«Les entretiens programmés avec les autorités cubaines seront ponctués par la signature d'accords de coopération et d'échanges pour la préparation des athlètes, la formation des entraîneurs et la médecine sportive.

Il sera également question de l'entraide stratégique avec le mouvement sportif cubain afin de relever les défis qui attendent les sportifs africains», indique l'instance olympique et sportive algérienne. A cette occasion, M. Berraf rendra visite aux boxeurs de la sélection algérienne, qui effectue un stage à Cuba en vue de la prochaine étape qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo, prévue en février à Dakar (Sénégal).