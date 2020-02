Une étude américaine vient de montrer que, si la majorité des suicides surviennent la nuit, ils sont particulièrement nombreux entre 2h et 3 heures du matin.

C'est une information qui devrait permettre de mieux prévenir les suicides mais aussi de proposer un meilleur accompagnement aux personnes suicidaires : une étude américaine menée par l'université de Pennsylvanie à Philadelphie (Etats-Unis) et présentée cette semaine au 29ème congrès annuel des professionnels du sommeil, vient de montrer que la majorité des suicides ont lieu la nuit et, en particulier, entre 2h et 3h du matin.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs, sous la direction du professeur Michael Perlis, psychiatre et spécialiste du sommeil, ont analysé les circonstances de plus de 35 000 suicides survenus durant ces dernières années aux Etats-Unis et les ont ensuite classés par tranche horaire.

Résultat, en pleine nuit (c'est-à-dire entre minuit et 6 heures du matin), les actes suicidaires sont quatre fois plus nombreux que pendant la journée, avec un pic mortifère entre 2h et 3h du matin. C'est sur cette tranche horaire particulière que surviennent plus de 16% des suicides...

L'insomnie,un facteur aggravant

Comment expliquer ces résultats ? « Non seulement les cauchemars et l'insomnie sont des facteurs de risque d'apparition d'idées et de comportements suicidaires mais le simple fait d'être éveillé la nuit pourrait être en lui-même un facteur de risque de suicide », commente le Pr Michael Perlis. En résumé, l'insomnie pourrait, à elle-seule, pousser les suicidaires à l'acte. Une information inquiétante lorsque l'on sait qu'aux Etats-Unis tout du moins, 10% des adultes ont un trouble insomniaque chronique persistant depuis plus de 3 mois...

La France est l'un des pays européens les plus touchés par le suicide : chaque jour, 21 hommes et 7 femmes se donnent la mort (ce qui fait 10 000 suicides annuels) en particulier dans les régions de l'ouest et du nord de l'hexagone. Un bien triste record s'il en est.