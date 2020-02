Pratiqué dans les premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque, le massage cardiaque permet de faire circuler le sang et de retarder la détérioration des fonctions vitales. Apprendre ce geste permettrait de sauver 100 000 vies chaque année.

Plus de 100 000 vies pourraient être épargnées chaque année en Europe grâce à des formations de réanimation cardio-pulmonaire (RCP). C'est ce qui ressort de l'intervention du Professeur Bernd Böttinger, lors du congrès Euroanaesthesia à Stockholm (Suède).

Selon le médecin, ce geste multiplie par deux ou trois les chances de survie des victimes d'arrêt cardiaque, mais il est pratiqué de façon très illégale selon les pays. C'est ainsi qu'en France, seulement 5% des victimes d'arrêt cardiaque survivent. Tandis qu'en Suède et aux Pays-Bas, où la réanimation cardio-pulmonaire est pratiquée par plus de 60% des passants qui assistent à un infarctus, il y a 8 fois plus de survivants.

Mieux vaut un massage imprécis que pas de massage du tout

Pratiqué dans les premières minutes qui suivent l'infarctus, le massage cardiaque permet de faire circuler le sang et de retarder la détérioration des fonctions vitales et les lésions dans le cerveau. Pour augmenter les chances de survie, le spécialiste suggère de former les écoliers, dès 12 ans, à la pratique du massage cardiaque. Des enseignants, eux-mêmes formés, pourraient apprendre à leurs élèves comment pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, comme c'est déjà le cas au Danemark.

Comme le souligne la Croix-Rouge, la technique est simple : il faut se placer à genoux à côté de la victime, positionner les mains l'une sur l'autre au milieu du thorax, les bras bien tendus et pratiquer 100 compressions par minute, par séquences de 30 compressions consécutives.

Et surtout, même si vous avez l'impression de mal effectuer le geste, continuez : mieux vaut un massage cardiaque imprécis que pas de massage cardiaque du tout.