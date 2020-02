S’échauffer avant chaque séance

Avant la pratique de tout sport, un échauffement minutieux est essentiel pour éviter les courbatures. Commencez donc chaque séance de façon progressive afin d’échauffer vos muscles et de laisser votre corps s’adapter à l’effort petit à petit. Quelques étirements sont également nécessaires. Ne les négligez pas.

Boire beaucoup d’eau

Savez-vous que la déshydratation favorise l’apparition des courbatures ? Pour fonctionner à plein régime, les cellules de votre corps ont besoin d’eau. Celle-ci est aussi nécessaire pour éliminer les toxines. Hors de question donc de commencer votre sport sans être suffisamment hydraté. Lors de votre séance, pensez également à boire régulièrement et par petites gorgées, idéalement un verre d’eau toutes les 15 minutes.

Respecter son rythme

Ne forcez jamais durant un entrainement et respectez votre rythme, en augmentant l’intensité des exercices au fur et à mesure. Une séance sportive réussie doit respecter vos propres possibilités. Vers la fin, diminuez l’effort et l'activité musculaire petit à petit, afin de respecter l'intégrité des muscles et de mieux prévenir l’apparition des contractures. De même, si vous n'êtes pas habitué aux efforts physiques, laissez passer 1 jour ou 2 entre chaque séance.

Faire des étirements

À la fin de votre pratique, effectuez des étirements au niveau de chaque groupe de muscles sollicités durant l’effort. Réalisez plusieurs séries, sans jamais brusquer ni étirer trop fortement. De la douceur avant tout ! Sachez qu’en prime, le stretching permet également de se relaxer. De bonnes raisons de ne pas s’en priver.

S’offrir un bain chaud

La chaleur permet de détendre les muscles et de favoriser la récupération. Après votre séance de sport, rien de tel donc que de plonger dans un bain chaud. Pour prévenir l’apparition des courbatures, vous pouvez également y ajouter une aspirine effervescente. Terminez par une douche froide pour tonifier vos muscles en boostant la circulation du sang.

Se masser

Après une pratique sportive intense, misez sur un massage, éventuellement réalisé avec une pommade antalgique, pour soulager les muscles. Le massage suédois est notamment réputé très efficace contre les courbatures. Effleurage, pétrissage, friction, percussion et vibration sont les manœuvres de base. Elles permettent de dénouer les muscles et d’atténuer les tensions. Le massage suédois est également parfait pour booster la circulation sanguine et lymphatique et favoriser l’élimination des toxines.

Prendre un antalgique

Les antalgiques et les anti-inflammatoires sont efficaces pour soulager les courbatures. Si la douleur est trop importante vous pouvez donc en prendre. Veillez cependant à consulter votre médecin. Même s’ils ne nécessitent pas d’ordonnance, il est préférable, en raison des possibles effets secondaires et de certaines contre-indications, d’avoir son accord.