Des exercices publics de simulation ont été lancés, lundi, par la direction de la protection civile de la wilaya de Blida, en vue de sensibiliser les citoyens sur les contraintes majeures rencontrées par les agents de ce corps dans leur interventions multiples, a-t-on appris du chargé de la communication auprès de ce corps constitué.

Ces exercices, prévus au niveau de la totalité des communes de la wilaya, porteront sur la simulation d’accidents multiples, dont des accidents de la circulation, des incendies, ou d’éventuelles explosions au niveau des zones industrielles de la wilaya, a indiqué à l’APS le lieutenant Adel Zeghimi.

Outre la mise à l’épreuve du niveau de préparation des agents de la protection civile à ce type d’accidents, ces opérations de proximité visent, également, a-t-il ajouté, à "informer le large public sur les contraintes rencontrées par les agents lors de leurs interventions, et qui rendent leurs tache difficile".

Le responsable a cité le "citoyen" en tête de liste de ces contraintes, assurant que celui-ci "entrave souvent les agents de la protection civile dans l’accomplissement de leurs missions, à cause notamment du facteur curiosité, qui pousse les citoyens, notamment lors des accidents routiers", a-t-il dit "à former de longues files de véhicules qui entravent énormément l’évacuation des victimes", a-t-il déploré.

Ces exercices de simulation, qui seront mis en ligne sur la page face book de la direction de la protection civile, visent, également, à sensibiliser les citoyens sur les éventuels accidents pouvant survenir dans des lieux ou établissements recevant du public , ainsi que les reflexes à adopter en pareils cas. Pour cette journée de lundi, l’exercice à porté sur une simulation d’un carambolage entre un bus de transport de voyageurs, un camion et un véhicule touristique, sur l’axe de l’autoroute est- ouest reliant El Affroune à Oued Djer (à l’ouest de Blida).

D’autres simulations d’explosions, notamment au niveau d’établissements recevant du public, et d’infiltrations de matières radioactives dangereuses, sont, également, programmées au titre de ces exercices qui s’étaleront jusqu’au mois d’avril prochain, a-t-on indiqué de même source.