Le secteur des télécommunications à Boumerdes a été le théâtre de la réalisation de quelque 225 kilomètres de réseaux de fibre optique en 2019, au titre de la stratégie de lÆentreprise Algérie Telecom visant la modernisation du secteur et la généralisation des TIC, a-t-on appris, mardi, auprès de responsables locaux du secteur.

"Ce nouveau réseau de fibre optique, entré progressivement en service durant lÆannée dernière, a permis de relier de nombreuses régions isolées de la wilaya à cette technologie moderne", a indiqué dans une communication avec lÆAPS, la chargée de la communication auprès de lÆentreprise, Latafi Linda. Elle a, également, cité parmi les autres projets concrétisés par son entreprise, à la période indiquée, la mise en service de quatre nouveaux centres téléphoniques respectivement à la cité des 200 logements de Larbaàtache (à lÆouest de la wilaya), la cité des 300 logements de Taouergua, des 200 logements de chaàbat el Ameur (à lÆest) et la cité du 11 décembre de la ville de Boumerdes.

A cela sÆajoute, le basculement de 500 lignes téléphoniques vers la technique MSAN, au niveau de la cité du 11decembre de Boumerdes, au même titre que 75 autres lignes dans la commune de Sidi Daoud( à lÆest), a souligné la même responsable, signalant la poursuite de lÆopération pour englober tout le territoire de la wilaya. Toujours au titre de la stratégie de modernisation du secteur, Mme. Latafi Linda a fait part de la mise en exploitation, en 2019, de quatre stations dÆémission de 4eme génération, dans les régions reculées de Bouarbi (Dellys), Zouguara( Kedara), Legata, et Zaouia (commune dÆAfir).

La mise en service de ces projets a permis de faire bénéficier 5.734 nouveaux abonnés de lÆoffre Idoom(fixe), et de 5.085 autres de lÆoffre Idoom ADSL, outre 2.146 bénéficiaires de lÆoffre Idoom 4G LTE , a-t-elle précisé, en outre. Au volet des actions visant son rapprochement de ses abonnés, lÆentreprise Algérie Telecom de Boumerdes a procédé, en 2019, au réaménagement et modernisation de trois agences commerciales respectivement à Boumerdes, Boudouaou et Dellys, outre le raccordement de 13 annexes communales et quatre bureaux postaux à la fibre optique.