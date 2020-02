Lancées depuis plus d’un mois à travers la plupart des communes de la wilaya, ces opérations portent sur l’ouverture et l’aménagement de plus de 250 km de pistes rurales et agricoles permettant l’accès des fellahs à leurs périmètres, la réalisation de points d’irrigation, ainsi que l’octroi d’aides destinées au développement des filières agricoles, a précisé le DSA, Habib Bousri. La wilaya de Laghouat s’est vue accorder au titre du même programme de développement rural une opération d’électrification agricole sur 200 km ayant donné lieu jusqu’ici à la mise en place des pylônes électriques.

Ce projet permettra, outre l’électrification des zones agricoles, la mobilisation des eaux d’irrigation pour la promotion des activités agricoles, le développement de l’élevage, l’encouragement de l’investissement agricole, ainsi que la contribution à l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs. Pour permettre aux agriculteurs de développer leurs activités, l’on signale l’attribution, dans le cadre du soutien du ministère de tutelle aux agriculteurs, d’outils et matériels agricoles, notamment des tracteurs et des moissonneuses. Ces actions visant le développement de la production agricole dans la région ont été favorablement accueillies par les agriculteurs, à l’instar de Mohamed Bensaâd qui s’est félicité aussi des sessions de formation agricole continue initié par la DSA et la direction de la formation professionnelle dans le but d’accompagner l’agriculteur dans l’amélioration de la productivité.