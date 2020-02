Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) accueillera en mars prochain à Abidjan (Côte d’Ivoire) son premier séminaire sur les opportunités d’affaires pour l’année 2020, a indiqué la BAD sur son site web.

"La BAD va organiser en mars prochain son premier séminaire sur les opportunités d’affaires (BOS) pour l’année 2020 à l’intention des consultants, des producteurs et des fournisseurs des pays membres, souhaitant offrir des biens et des services au Groupe de la BAD dans le cadre de ses projets en Afrique", a précisé la même source .

Cette rencontre qui se déroulera du 11 au 12 mars offre une plateforme à guichet unique permettant aux participants d’acquérir une meilleure compréhension de la stratégie et du processus qu’elle utilise pour ses achats, selon le communiqué de la BAD.

Ce séminaire permettra également de renforcer les liens existant entre le Groupe de la Banque et le secteur privé. Ce forum devrait permettre d’accroître le nombre de fournisseurs qualifiés pour les projets de la Banque, ce qui facilitera la mise en œuvre efficace et le succès des initiatives de développement du Groupe, souligne la banque. Depuis 2017, le Groupe de la Banque africaine de développement organise chaque année deux séminaires sur les opportunités d’affaires, l’un au siège et l’autre dans l’un des bureaux régionaux.