Le Kenya veut s’appuyer sur le marché qatari afin de développer ses exportations de fleurs coupées vers le reste du Moyen-Orient, ont récemment indiqué des responsables kenyans.

Cette démarché a été annoncée en marge d’un forum d’investissement et de commerce entre les deux pays.

"Nous voulons installer une enchère de fleurs coupées à Doha qui est à 4 heures de vol de Nairobi", a fait savoir Fatma Elmaavy, seconde vice-présidente de la Chambre kenyane du commerce et d’investissement.

Concrètement, les autorités envisagent d’expédier les fleurs vers la région via la compagnie aérienne du Qatar (Qatar Airways) qui effectue des liaisons directes entre Nairobi et Doha à travers 25 vols hebdomadaires.

Pour rappel, l’orientation du Kenya vers le Moyen-Orient est le dernier acte en date de la stratégie de diversification des débouchés d’exportation de l’industrie floricole.

L’année dernière, le ministère de l’Industrie avait annoncé son intention d’installer un centre de distribution de fleurs coupées en Chine.

Pour rappel, l’industrie floricole est le premier contributeur à l’horticulture kenyane avec 113,16 milliards de shillings (1,1 milliard de dollars) en 2018.