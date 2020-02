A New York, le baril américain de WTI pour le mois de mars gagnait 1,36% à 50,79 dollars. Dans la nuit, les deux indices de référence américain et européen sont respectivement tombés à 49,66 dollars et 53,95 dollars le baril, des plus bas depuis le début du mois de janvier 2019.

"La meilleure santé des marchés actions soutient les cours du pétrole, les investisseurs étant - au moins pour le moment - moins inquiets à propos du coronavirus", a commenté Carlo Alberto De Casa, analyste d'Activtrades. Les Bourses de Chine continentale ont nettement rebondi mardi, au lendemain d'un spectaculaire plongeon, quelque peu rassurées par les mesures de la banque centrale pour contenir l'impact économique de l'épidémie de pneumonie virale.

Depuis son apparition en fin d'année dernière dans la ville de Wuhan (centre), le nouveau coronavirus a contaminé plus de 20.000 personnes et provoqué la mort de 425 personnes en Chine continentale. Le gouvernement chinois a pris une série de mesures drastiques pour enrayer la propagation de l'épidémie mais ces dernières freinent l'économie du pays, et par conséquent son niveau de demande en or noir. "Plus les confinements et les restrictions de déplacements continuent en Chine, plus l'impact est sévère", a estimé Neil Wilson, de Markets.com.