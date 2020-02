"Nous sommes disposés à faire part de toutes les propositions et les suggestions à même de contribuer à l’enrichissement du travail de la commission chargée de la révision de la Constitution", a indiqué M. Chorfi, en marge d’une rencontre avec les délégués communaux de l’Anie de la wilaya de Médéa, organisée à l’institut des sciences juridiques de l’université Yahia Fares.

Il a précisé, toutefois, que "seule la commission chargée de la révision de la Constitution à compétence pour se prononcer sur les avis et les propositions qui lui parviennent", ajoutant que celle-ci "constitue l’unique réceptacle des propositions qui seront présentées". Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections a affirmé que son instance se prépare, à travers les rencontres régionales qu’elle a entamées, à "tracer les grandes lignes de ces missions futures, en l’occurrence la révision de la Constitution, l’organisation du prochain référendum sur la nouvelle Constitution et, enfin, la préparation des élections législatives et communales".