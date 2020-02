Le CR Belouizdad a consolidé sa place de leader en dominant le CA Bordj Bou Arréridj sur le score de 4 à 0 (mi-temps : 3-0), en match comptant pour la 16e journée du Championnat de Ligue 1 de football, disputé lundi au stade du 20-Août-1955 (Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Djerrar (5'), Hammouche (16', c.s.c), Bellahouel (38') et Sayoud (90'+1) pour le CRB.

Cette victoire permet aux Belouizdadis de consolider leur place de leader avec un total de 32 points au classement général, creusant à cinq unités l'avance qu'ils comptent sur leur poursuivant direct, le MC Alger (2e, 27 pts), en attendant le déroulement des autres rencontres inscrites au programme de cette 16e journée.

Cette première journée de la phase retour du championnat de Ligue 1 de football qui a débuté samedi, se poursuivra mardi avec le déroulement de la rencontre ES Sétif-USM Alger au stade du 8-Mai-1945.

Mercredi, ce sera au tour de la JS Kabylie d'accueillir le NA Hussein-Dey, alors que la clôture de cette journée aura lieu jeudi avec le match Paradou AC - US Biskra.

Programme des rencontres:

Mardi 4 février :

ES Sétif - USM Alger (17h00)

Mercredi 5 février :

JS Kabylie - NA Husseïn-Dey (18h45)

Jeudi 6 février :

Paradou AC - US Biskra (17h00)

Matches déjà joués :

AS Aïn M'lila - MC Alger 1-0

CS Constantine - JS Saoura 2-2

ASO Chlef - NC Magra 0-0

USM Bel-Abbès - MC Oran 1-2

CR Belouizdad - CABB Arréridj 4-0



Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 32 16

2). MC Alger 27 16

3). JS Kabylie 24 15

--). USM Alger 24 15

5). CS Constantine 23 16

--). MC Oran 23 16

7). USM Bel-Abbès 22 16

--). AS Aïn M'lila 22 16

9). ES Sétif 20 15

--). JS Saoura 20 16

11). CABB Arréridj 19 16

12). Paradou AC 18 15

--). ASO Chlef 18 16

14). NC Magra 17 16

15). NA Husseïn-Dey 15 15

16). US Biskra 14 15.