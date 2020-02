Sredojevic, alias Micho, engagé pour un contrat de deux années, a été préféré à deux autres techniciens, le Belge Ivan Minnaert et le Portugais Abel Xavier.

Il remplace au poste de sélectionneur le Belge Sven Vandenbroek, limogé pour mauvais résultats.

Le technicien serbe dirigera à l'occasion sa 3e sélection en Afrique, après celles du Rwanda et de l'Ouganda.

Mais il a aussi entraîné de nombreux clubs africains : Orlando Pirates en Afrique du Sud, SC Villa en Ouganda, Young Africans en Tanzanie, Al-Hilal du Soudan, Saint-George en Ethiopie et le Zamalek d'Egypte.

Avec la Zambie, Sredojevic aura pour tâche de redresser la barre des «Chipolopolo», engagés dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021 (CAN-2021) dont la phase finale aura lieu au Cameroun.

La sélection zambienne, dirigée depuis décembre par Aggrey Chiyangi, un technicien local, est mal en point en éliminatoires de la CAN-2021 puisqu'elle occupe la 4e et dernière place du groupe H, avec un bilan de deux défaites contre respectivement l'Algérie (5-0) à Blida et le Zimbabwe (2-1) à domicile.

L'équipe de Sredojevic va aussi entamer en octobre les qualifications du Mondial-2022.

Tirés dans le groupe B aux côtés de la Tunisie, de la Mauritanie et de la Guinée-Equatoriale, les «Chipolopolo» n'auront pas une mince affaire, surtout que seuls les premiers de chacun des dix groupes composés par le tirage au sort passeront aux barrages, prévus en aller et retour, et qui permettront de désigner les cinq sélections représentant l'Afrique au Mondial qatari.