«L'initiative américaine, telle que présentée le 28 janvier, s'écarte des paramètres convenus au niveau international», a déploré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué. M. Borrell est attendu à Washington le 7 février. «L'UE rappelle son attachement à une solution négociée fondée sur la coexistence de deux Etats, sur la base des frontières de 1967, avec des échanges de terres équivalents, selon ce qui pourrait être convenu entre les parties, avec l'Etat d'Israël et un Etat de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant, souverain et viable, vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle», a-t-il rappelé. «Pour construire une paix juste et durable, les questions non résolues relatives au statut final doivent être réglées par des négociations directes entre les deux parties», insiste le responsable européen. «Cela inclut notamment les questions liées aux frontières, au statut d'El Qods, à la sécurité et à la question des réfugiés», est-il souligné. «L'Union européenne appelle les deux parties à s'engager à nouveau et à s'abstenir de toute action unilatérale contraire au droit international qui pourrait exacerber les tensions», ajoute le texte. L'UE, indique encore le haut représentant, est «particulièrement préoccupée par les déclarations sur la perspective d'une annexion de la vallée du Jourdain et d'autres parties de la Cisjordanie» occupée.

«Conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, l'UE ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés depuis 1967. Les mesures en vue de l'annexion, si elles sont mises en oeuvre, ne pourraient pas passer sans être contestées», met en garde Josep Borrell.

Le 28 janvier, après la présentation par Donald Trump d'un plan pour le Proche-Orient très favorable à Israël au détriment de la Palestine, l'UE avait déjà réaffirmé son engagement «ferme» en faveur d'«une solution négociée et viable à deux Etats».

Dans une déclaration commune, les 28 pays membres avaient précisé qu'ils allaient «étudier et évaluer les propositions avancées».

Deux blessés par des tirs des forces d'occupation à El-Khalil,trois pêcheurs arrêtés à Ghaza

Les forces d'occupation israéliennes ontblessé mardi par balles en caoutchouc deus Palestiniens à El Khalil eCisjordanie occupée, alors que trois pêcheurs ont été arrêtés dans la bandede Ghaza, a rapporté l'agence WAFA.

«Deux Palestiniens ont été blessés aujourd’hui par balles en caoutchouc,lors des affrontements avec les forces d’occupation israéliennes, dans lecamp de réfugiés d’Aqabat Jaber au sud de la ville d'El Khalil», a indiquéWAFA.

«Les jeunes palestiniens se sont affrontés avec les forces israéliennesqui ont pris d’assaut le camp par une grande force militaire», a-t-onpoursuivi, ajoutant que les forces d’occupation israéliennes «ont tiré lesballes et les bombes du gaz lacrymogène sur les jeunes, blessant deuxd’entre eux».Les forces de l’occupation israélienne ont également arrêté un Palestinienlors de la perquisition de sa maison, selon la même source.Par ailleurs, la marine d’occupation israélienne a arrêté trois pécheursqui été à bord de leur bateau au large de la bande de Ghaza, avant de lestransférer vers une destination inconnue, selon Wafa.

Les pêcheurs gazaouis sont régulièrement pris pour cible par la marineisraélienne, et les tirs des mitrailleuses et des canons à eau contre leursembarcations au quotidien.En outre, les forces d'occupation israélienne ont ouvert le feu endirection des terres agricoles à l’est de la ville de Jabalia au nord de labande de Ghaza, tandis que des engins militaires ont envahi les terresagricoles des citoyens à l’est de Khan Younes.«Les forces militaires de l’occupation stationnées près de la barrière deséparation à l’est de la ville de Jabalia ont ouvert le feu contre lesagriculteurs, les obligeant à quitter les lieux», explique l'agence.«Les engins militaires de l’occupation ont pénétré dans les terresagricoles des citoyens à l’est de Khan Younes, effectuant des opérations derasages et en tirant des coups de feu», a-t-on poursuivi, précisant que lespertes des agriculteurs ont été estimées en milliers de dollars.De vastes étendues de terres agricoles dans la bande de Ghaza ontégalement été inondées le mois dernier par les autorités d'occupationisraéliennes et cela à deux reprises.Des drones israéliens ont également pulvérisé des terres agricoles avecdes pesticides toxiques, endommageant ainsi de grandes quantités decultures.