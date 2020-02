Les législatives du 16 février en Guinée ontété reportées au 1er mars, selon un décret du président Alpha Condé lulundi soir à la télévision, dans un pays en proie à une agitationmeurtrière contre l'intention prêtée au chef de l'Etat de briguer untroisième mandat en 2020.

L'actuel Parlement est entré en fonctions en janvier 2014 pour cinq ans.Des élections devaient se tenir fin 2018 ou début 2019, mais n'ont pas eulieu pour des raisons politiques et techniques, au milieu de querellesexacerbées entre la majorité et l'opposition.

La date du 28 décembre 2019 a ensuite été proposée, puis celle du 16février 2020.«Les élections législatives initialement prévues le 16 février 2020 sontreportées au 1er mars 2020», a déclaré le présentateur du journal téléviséen lisant le décret signé du chef de l'Etat, qui ne donne pas les raisonsde ce report.

Par ailleurs, la date d'un référendum constitutionnel, préalable à lamodification de la loi fondamentale qui pourrait permettre à Alpha Condé dese représenter n'a toujours pas été annoncée.

La Guinée, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest malgré les richesses de sonsous-sol, est depuis plus de trois mois livré à une agitation dans laquelleau moins 28 civils et un gendarme ont été tués.