Les Nations Unies ont appelé à ne pas stigmatiser et discriminer les personnes d'origine asiatique en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche la Chine et plusieurs autres pays. Plusieurs incidents racistes à l'encontre de personnes d'origine asiatique ont été recensés à travers le monde.

Ces personnes sont souvent victimes de propos stigmatisants et d'actes discriminants.

"En cette période d'anxiété accrue, nous devons éviter la stigmatisation et la discrimination, et rester solidaires et compatissants", a déclaré lundi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur son compte Twitter en référence aux propos et actes discriminatoires en lien avec le coronavirus. Vendredi, le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur Twitter. "Il est compréhensible d'être alarmé par le coronavirus. Mais aucune crainte ne peut excuser les préjugés et la discrimination contre les personnes d'origine asiatique", a souligné le HCDH, appelant à combattre le racisme et la haine et à être solidaire en cette période d'urgence de santé publique.

Jeudi dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré le nouveau coronavirus comme étant une urgence de santé publique de portée internationale.

"A la population chinoise et à tous ceux qui dans le monde entier ont été touchés par le virus, sachez que le monde est avec vous (...) L'heure est aux faits, et non à la peur. L'heure est à la science, pas aux rumeurs.

L'heure est à la solidarité, pas à la stigmatisation", avait alors déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. M. Guterres s'est fait l'écho lundi de cet appel, en exhortant "les gens du monde entier à suivre les conseils de l'OMS" pour se protéger et protéger les autres du coronavirus. Coronavirus: Les Etats-Unis exhortés à respecter et coopérer avec les efforts de contrôle de l'épidémie de la Chine La Chine a appelé les Etats-Unis à considérer l'épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus de manière "objective, juste, calme et raisonnable", à respecter la Chine et à coopérer avec cette dernière ainsi que la communauté internationale afin de lutter contre l'épidémie.

Le gouvernement et le peuple chinois n'épargnent aucun effort pour lutter contre l'épidémie, et les mesures visant à prévenir la propagation de l'épidémie progressent, a déclaré mardi une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Hua Chunying a fait ces remarques, alors qu'elle était invitée à commenter les propos prononcés dimanche par le président américain, Donald Trump, selon lesquels les Etats-Unis avaient pour l'essentiel interrompu les entrées depuis la Chine. Bien que le nombre de cas confirmés de nouveau coronavirus soit relativement important, le taux de mortalité sur la partie continentale de la Chine est beaucoup plus faible que celui d'Ebola, du SRAS et du MERS, avec un taux de guérison toujours croissant, a indiqué Mme Hua, ajoutant que la Chine avait la confiance et la capacité nécessaires pour gagner la lutte contre l'épidémie.

L'heure est à la science, pas aux rumeurs. L'heure est à la solidarité, pas à la stigmatisation", avait alors déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lundi en fin de journée, le total des décès dus à la maladie s'élevait à 425 personnes, alors que 20.438 cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus avaient été rapportés dans 31 régions de niveau provincial et dans le Corps de production et de construction du Xinjiang en Chine. Chine/Virus: Des patients transférés dans un hôpital de Wuhan construit en 10 jours Un nouvel hôpital de 1.000 lits, construit en 10 jours à Wuhan, accueillait mardi des patients transférés d'établissements surchargés de la ville chinoise, épicentre de l'épidémie liée au nouveau coronavirus, a rapporté un média d'Etat.

Depuis le 24 janvier, la Chine s'est passionnée pour la construction de cet hôpital de fortune, les caméras filmant quasiment en continu les milliers d'ouvriers ainsi que les pelleteuses et les grues qui s'activaient sur le chantier. Placée sous contrôle militaire, cette structure est l'un des deux hôpitaux préfabriqués construits afin de soulager la pression sur les établissements hospitaliers de la ville de 11 millions d'habitants, confrontés à un afflux de patients. Un groupe de 50 malades a été acheminé mardi dans le nouvel établissement de 34.000 mètres carrés, tout équipé et raccordé à la 5G, a annoncé l'agence de presse Chine nouvelle.

Une vidéo de la chaîne de télévision CCTV montre des patients descendant d'ambulances et prenant place sur des chaises roulantes ou des civières, avec l'aide de personnel médical en combinaison de protection bleue.

Plus meurtrier en Chine continentale que le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) qui avait frappé le pays en 2002-2003, l'épidémie de pneumonie en cours y a déjà fait 425 morts, en majorité dans la province du Hubei (centre) dont Wuhan est la capitale. Le coronavirus s'est également propagé à une vingtaine de pays.

La construction du nouvel hôpital a pu être réalisée grâce à une armée d'ouvriers mobilisés jour et nuit. L'hôpital a été confié dimanche par les autorités civiles à l'armée. Une équipe médicale militaire de 1.400 personnes y travaille dont certains ont déjà participé à la lutte contre le Sras et Ebola. Un deuxième hôpital de fortune actuellement construit à Wuhan doit accueillir ses premiers patients plus tard cette semaine.

Il devrait compter 1.600 lits, soit 300 de plus que prévu initialement.