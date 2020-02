Dans le même temps, en Malaisie voisine, un homme qui n'avait pas voyagé en Chine a contracté la maladie après s'être rendu à Singapour, ont annoncé les autorités malaisiennes de la santé.

Sur six nouveaux cas confirmés à Singapour, "quatre constituent un foyer de contamination locale, mais il n'y a pas encore de mise en évidence d'une large source de contamination locale à Singapour", a fait savoir le ministère de la Santé dans un communiqué. Ces nouveaux cas portent à 24 le nombre total des personnes ayant contracté la pneumonie virale dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Deux des cas de contamination locale concernent des femmes travaillant dans un magasin de produits de médecine traditionnelle dont les clients sont surtout des touristes chinois. Un troisième est la domestique indonésienne de l'une de ces femmes et un quatrième est une guide qui a emmené les groupes dans ce magasin. Deux autres nouveaux cas de contamination extérieure ont été détectés parmi les Singapouriens évacués de Wuhan le 30 janvier.

Le ministre de la Santé Gan Kim Yong a souligné que dans le cas où le nombre des contaminations locales augmentait fortement, le gouvernement était prêt à envisager des "mesures pour réduire les interactions entre humains".

Depuis son apparition en décembre dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, le nouveau coronavirus a contaminé plus de 20.000 personnes et s'est propagé dans une vingtaine de pays. Il a fait 425 morts en Chine selon le dernier bilan annoncé par les autorités mardi. Une autre personne a succombé à Hong Kong et un décès a été annoncé aux Philippines. En Malaisie, un homme de 41 ans a été hospitalisé dans un état stable et ses proches sont examinés.

Il s'était rendu à Singapour pour une semaine à la mi-janvier, a précisé le ministre malaisien de la Santé Dzulkefly Ahmad. "La victime malaisienne n'était pas allée en Chine. Elle a rencontré à Singapour des délégués chinois venus de Wuhan", a dit un haut responsable de la santé, Noor Hisham Abdullah.

Les neuf autres cas confirmés en Malaisie concernent tous des Chinois arrivés de Wuhan.